【「ヤングマガジン30号」復刻盤】 6月1日 発売 価格：1,980円 【拡大画像へ】 講談社は、ヤングマガジン創刊45周年記念の一環として、1990年に発売された「ヤングマガジン30号」の復刻版を6月1日に発売する。価格は1,980円。 創刊10周年記念号である「ヤングマガジン1990年30号」を可能な限り再現したほか、特別付録として「『ヤングマガジン海賊版1989年No.8』ダイジェスト