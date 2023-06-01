【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉の6人が映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』スペシャルコラボでanan最新号の表紙を飾る。 ■6人と6つ子がグラビアで対決!? コラボならではのスペシャル企画満載 6人が出演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』とのコラボレーションということで、スペシャルエディションでは彼らが演じた『おそ松さん』の6つ子に