2001（平成13）年5月25日、プロ野球の近鉄が通算3000勝を達成した。パ・リーグでは最も遅い到達で、負け数は3484、引き分けは264。梨田昌孝監督（写真）は「節目ではあるけど通過点」とさりげなく言った。この年は12年ぶりのリーグ優勝を果たしたが、04年にオリックスとの合併で球団が消滅した。