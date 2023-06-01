【hololive OFFICIAL CARD GAME ツインウエハース】 5月25日 発売 価格：220円 対象年齢：15才以上 バンダイは、「hololive OFFICIAL CARD GAME ツインウエハース」を5月25日に全国量販店の菓子売場等で発売する。価格は220円。 本商品は、トレーディングカードゲーム「hololive OFFICIAL CARD GAME」で使用できるカードが