【カービィのグルメフェス まんまるたまごボーロ マスコットつき】 5月25日 発売 価格：385円 対象年齢：6才以上 バンダイは、食玩「カービィのグルメフェス まんまるたまごボーロ マスコットつき」を5月25日に全国量販店の菓子売場等で発売する。価格は385円。 本商品は、ゲーム「カービィのグルメフェス」に登場するキャ