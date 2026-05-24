FOMC議事要旨で「利上げ検討」が浮上した今、個人投資家は、6月16〜17日に開催されるウォーシュ新議長の初FOMCを前に、資産配分の見直しを迫られている。【こちらも】CPI3.8%で利下げシナリオ崩壊賃金を食うインフレが金利上昇招くこの一週間で二つの数字が出た。5月12日に発表された4月のCPI（消費者物価指数）は前年同月比3.8%上昇と、2023年5月以来の高水準を記録し、年内利下げシナリオを崩壊させた。翌13日に発表された