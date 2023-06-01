ヤングマガジン編集部は、創刊45周年の特別企画として「復刻ヤンマガ」を6月1日に発売することを発表した。【画像】「復刻ヤンマガ」付録は『攻殻機動隊』表紙の1989年「海賊版」創刊10周年記念号である「ヤングマガジン1990年30号」を可能な限り再現。特別付録として「『ヤングマガジン海賊版1989年No.8』ダイジェスト」と「創刊10周年号表紙を用いたクリアファイル」を用意している。本誌の表紙は『BE-BOP-HIGHSCHOOL』、