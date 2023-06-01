トランプ米大統領＝22日、米ニュージャージー州モリスタウン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた交渉で、米国の代表団に合意を急がないよう伝えたと交流サイト（SNS）に投稿した。「時間はわれわれの味方だ」とした。トランプ氏は23日、戦闘終結に向けた覚書の「交渉はほぼ終了した」とSNSに投稿。詰めの協議中で、間もなく公表すると主張していた。米ニュースサイト、アクシオ