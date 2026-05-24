アニメの祭典「クランチロール・アニメアワード２０２６」が２３日、都内で開催され、授賞式プレゼンターとして西野七瀬が登場。左肩を出した立体感のあるオレンジのドレスで、オレンジカーペットを歩いた。髪をミニマムにまとめ、小顔が際立つエレガントなスタイルで、いつもとは雰囲気が一変。上品オーラを放っていた。２０日には、都内で映画「免許返納！？」（６月１９日公開）のイベントに登場。リムジンからタキシード