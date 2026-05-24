41歳となった今でも現役を続けているチアゴ・シウバ。今季はポルトガルの名門ポルトに在籍し、リーグ優勝に貢献している。そんなシウバだが、ポルトとの契約は更新せず、今季限りでクラブを離れる決断を下した。その去就に注目が集まっており、『ESPN』によると、古巣であるセリエAのミランから単年でのオファーを受けているようだ。過去には2009年から2012年までプレイしており、10-11シーズンにスクデットを獲得している。ただ、