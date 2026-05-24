リップケアブランド「CHOOSY（チューシー）」から、夜用美容針※1リップトリートメント『ナイトニードルリップ スリーピング リペア クール』が数量限定で登場。ひんやりとした使い心地と濃密なうるおいで、寝ている間に唇を集中ケアする“眠活※リップセラム”として注目を集めています。夏の乾燥や紫外線ダメージが気になる季節にもぴったりな、新感覚リップケアアイテムです♡