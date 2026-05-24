タレントのMattさんは5月24日、自身のInstagramを更新。俳優・榮倉奈々さんとのツーショットを披露しました。【写真】Matt、榮倉奈々とのツーショット「お二人とも美しくてうっとりです、、」Mattさんは「奈々ちゃんのブランド @newnow_jp の伊勢丹ポップアップへ爆買いしに行ってきました」とつづり、7枚の写真を投稿。俳優・榮倉奈々さんがディレクターを務めるアパレルブランド・ニューナウのポップアップを訪れたことを報告し