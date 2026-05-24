今日は“珍名馬”の日？ オークスでの歴史的偉業の裏で、24日の中央競馬は個性的な馬名の実力派ホースが続々と勝利。SNS上で大きな盛り上がりを見せた。【映像】「ボクマダネムイヨ」が“目の覚める末脚”→実況も連呼まずは京都1R・3歳未勝利（牝・ダート1800メートル）で幸英明騎手騎乗の2番人気オヤツノジカン（牝3、栗東・高橋忠）が快勝。続く東京1R・3歳未勝利（牝・ダート1400メートル）でも、松山弘平騎手鞍上の1番人