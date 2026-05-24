モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、音楽活動での衝撃事実を明かした。10代でモデルとしてデビュー。13歳で伊勢丹のポスター広告に起用されると、ポスター盗難騒動まで起きる人気ぶりだった。2度の結婚を経て米ハワイへ移住。3人の子供の母として育児に専念していた。2人目の夫とは一昨年に離婚し、現在は子供たちと沖縄に住んでいる。モデルにタレント