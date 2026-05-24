「ＤｅＮＡ１−０ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）シーズン中の現役引退を決めたＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手の人柄を表すように、古巣・中日の選手たちが相次いでＳＮＳに別れを惜しむ投稿をアップした。中日出身で現在は日本ハムに所属する福谷は、自身のインスタグラムのストーリーズに「ＧｒａｃｉａｓＥｌＴａｎｑｕｅ！６６（ありがとう、タンケ＝ビシエドの愛称）」と書いた紙を持った自身の写真を投稿