ロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱（50）が24日、自身のインスタグラムを更新し、妻の女優・上野樹里（39）とのお出かけショットを公開した。「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで」と書き出し、23日に米歌手ダイアナ・ロスの来日公演が行われたKアリーナ横浜前での夫婦ショットを投稿。2人とも黒い帽子をかぶり、上野はカメラ目線でピースサインを決めている。「前回の武道館から11年ぶりだったんだ。全然変わってないどこ