２４日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）にモデルでタレントの吉川ひなの（４６）が出演。表舞台から姿を消して７年、空白の時間を振り返り、再びテレビ出演した理由を語った。１０代でデビューし、一躍人気となった吉川は、１９歳で“ままごと婚”と騒がれる結婚をしたが、７か月で離婚。自身も「ままごと婚だったと思います」と振り返った。２０１１年に再婚し、妊娠をきっっかけにハワイへ移住