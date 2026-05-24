２４日、北京に到着したシャリフ首相（右から３人目）。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京5月24日】中国を公式訪問しているパキスタンのシャリフ首相が24日、北京に到着した。シャリフ氏は23日に浙江省杭州市に到着し、4日間の訪中を開始していた。２４日、シャリフ首相を乗せ、北京に到着した飛行機。（北京＝新華社記者／李鑫）２４日、シャリフ首相を乗せ、北京に到着した飛行機。（北京＝新華社記者／李&#