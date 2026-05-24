小泉進次郎防衛相（左）、ヘグセス米国防長官【ロンドン共同】英紙フィナンシャル・タイムズは23日、日本が取得予定の米国製巡航ミサイル「トマホーク」について、ヘグセス米国防長官が今月に小泉進次郎防衛相との電話会談で、納入が大幅に遅れる見込みだと伝えたと報じた。対イラン軍事作戦で備蓄が著しく減少したためだという。日本は2024年1月、トマホーク最大400発を25〜27年度に取得する一括契約を米国と締結。防衛省は今