真っ直ぐにしたくなる▶▶この作品を最初から読む吸い込まれるような猫の瞳からつい目が離せなくなる！アニメも大人気、多くのファンの注目を集める『夜は猫といっしょ』。楽しいエピソードが人気となり、SNSでも根強い人気を誇っています。猫との暮らしを追体験できるような、猫飼いあるあるがぎゅっとつまった癒やしマンガがたくさんの人の元気の源に！飼い主・フータさんの家にやってきたキュルガの、ちょっと甘えた