阪急電鉄によりますと、24日午後9時40分ごろ、宝塚線の三国駅で人身事故があり、大阪梅田～豊中駅間で運転を見合わせています。 24日午後9時40分ごろ、大阪市淀川区の阪急三国駅で、梅田発宝塚行きの急行列車が女性と接触しました。阪急電鉄によりますと、午後10時前に豊中～宝塚駅間で折り返し運転を開始しましたが、大阪梅田～豊中駅間で運転を見合わせているということです。 運転再開の見込みは、午後11時