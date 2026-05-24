元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男で、タレントのMatt（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。女優の榮倉奈々（38）との2ショットを公開し、注目を集めている。「奈々ちゃんのブランド@newnow_jpの伊勢丹ポップアップへ爆買いしに行ってきました」と書き出したMatt。「わたくし痩せたので遂にレディースサイズ着れるようになり、お揃いのお気に入りセットアップを着ていきました。このブラックのセットア