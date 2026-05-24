ウクライナの首都キーウなどで新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」などによる大規模攻撃があり、4人が死亡しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日、ロシアが首都キーウとその周辺地域にミサイル90発とドローン600機による大規模な攻撃を行ったと明らかにしました。今回の攻撃では新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」が使われたとしています。住宅や学校などが攻撃をうけ、4人が死亡したほか、およそ100人が負