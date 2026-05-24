演歌歌手の市川由紀乃が２４日、福島県・国見町の道の駅「あつかしの郷」を訪れ、ミニライブと国見町のＰＲイベントを行った。市川は２０１６年７月に国見町応援大使に就任し、１７年に一日駅長、２０年にはコンサートやラジオ公開収録などで訪れており、今回は約６年ぶりの訪問となった。この日を心待ちにしていた約４００人の町民が会場に詰めかけた。昨年リリースしたシングル「朧」のイントロで市川が特設ステージに登場