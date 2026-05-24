最終節のブレントフォード戦で復帰を果たしたイングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表MF遠藤航が現地時間5月24日、リーグ最終節のブレントフォード戦で約3か月半ぶりにメンバー入りを果たした。遠藤は2月11日のサンダーランド戦で今季リーグ戦初先発を果たしたが、後半19分に相手のクロスボールをクリアしようとした際に左足首を負傷。同24分に担架で運ばれて交代した。検査の結果、左足の甲をつなぐリス