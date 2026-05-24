シンガー・ソングライター藤井フミヤ（63）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演し、この日ゲスト出演したモデル吉川ひなの（46）とのエピソードを語った。吉川はこの日が7年ぶりのテレビ出演。ハワイで育児に専念していたが、2人目の夫と離婚後、沖縄へ3人の子供と移住。今年になって芸能活動再開を発表していた。そんな吉川の音楽活動を支えたのが、藤井だった。97年にリリースされた