お笑いタレント・有吉弘行（51）が24日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。タレント・松村邦洋（58）と“お似合い”だと思う人気グラドルについて語る場面があった。独身を貫く松村だが、有吉は「本人は全くそういう気はないんだけどさ。仕事でも一緒になってるし、相性もいいから、磯山（さやか）に“松村さんと結婚してやってよ”って言ってた時期があったんだけど、その気は全くない