相撲好き女子の「スー女」タレント山根千佳（30）が24日、インスタグラムを更新。大相撲夏場所で12勝3敗で、25場所ぶり2度目の優勝を果たした小結若隆景（31＝荒汐）を祝福した。山根は「若隆景関2度目の優勝おめでとうございます。大怪我を乗り越えての優勝。今場所の集中力、終盤の勢い凄かった！！本当に格好よかったです」と祝福し、若隆景ののぼり旗の下で腕を上げる様子を披露した。続けて「千秋楽はボックス席で観戦でし