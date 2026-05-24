香港シャティン競馬場で24日に行われたチャンピオンズ＆チャターカップ（G1・芝2400m）に参戦したローシャムパークは6着に敗れた。道中は中団で流れに乗り、スムーズな立ち回りを見せて直線へ向いたが、追い出されてからの反応はひと息。最後まで伸び切れず、上位争いに加わることはできなかった。6着ローシャムパークH.ボウマン騎手「位置取りも道中の手応えは良かったけど、追ってから案外伸びてくれませんでした」レー