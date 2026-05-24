香港シャティン競馬場で24日行われたチャンピオンズ＆チャターカップ（G1・芝2400m）で、ディープモンスターは直線で不利を受けながらも3着に健闘した。勝負どころではロマンチックウォリアーと並ぶように追い上げ、見せ場たっぷりの内容。だが、残り300m付近で外から押し込められるような形となり、一瞬進路を失うシーンがあった。脚色ではやや分が悪かったものの、スムーズなら2着争いに加われていた可能性も十分だった。世