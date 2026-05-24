「ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）ロブチェンが２０年コントレイル以来６年ぶり史上２５頭目の皐月賞＆ダービーの２冠制覇に挑む。皐月賞は内枠から果敢にハナを奪い、４角では２番手につけたリアライズシリウスに並びかけられたが、そこからの競り合いを制してＶ。自分で競馬をつくって１分５６秒５のレコードを記録した。１週前に騎乗した松山は「しっかり手前を変えてくれて時計的にも優秀だったと思います」と好感触。態