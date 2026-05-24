大相撲夏場所は２４日、両国国技館で千秋楽を迎え、小結若隆景（わかたかかげ）関（３１）（本名大波渥、福島市出身、荒汐部屋）が２０２２年春場所以来、４年ぶり２度目の優勝を遂げた。右膝の大けがで幕下まで番付を下げてからの復活で、優勝経験者が幕下以下に陥落し、再び賜杯を抱くのは照ノ富士（現在の伊勢ヶ浜親方）に続く２人目。２５場所ぶりの優勝は史上３番目の長期ブランクになった。２横綱２大関が休場した今場所