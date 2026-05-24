「目黒記念・Ｇ２」（３１日、東京）重賞初挑戦の阪神大賞典で３着に食い込んだダノンシーマ。２勝クラスから続いた連勝は３でストップしたものの、レコード決着のなか、最後まで持続的に脚を使って上々の走りを見せた。ポテンシャルの高さで芝３０００ｍにも対応したが、本質的には芝２４００ｍ前後が合う見立て。この敗戦を糧に、府中から再進撃を開始する。ダイヤモンドＳで２着に好走したファイアンクランツ。中団のイン