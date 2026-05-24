グラビアアイドルの山田あい（22）が24日、インスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。「はっぴーのひけつ」とつづり、バスローブ姿の自撮りショットや、食事を楽しむ様子、温泉に入る姿などを公開した。この投稿に「可愛くて綺麗で素敵です」「楽しそうな写真の中の、突然のセクシー！笑」「ドキッとする一枚」「すっぴんカワエエ」などのコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページでは「令和の超