俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは5月24日、自身のInstagramを更新。イベントに出席した際の衣装姿を披露しました。【写真】本田望結、イベント出席の衣装姿「デートコーデ 可愛いすぎ〜」本田さんは「Ami Paris様にご招待いただき、"STAR ISLAND 2026"に出席しました」とつづり、8枚の写真を投稿。「今年の #STARISLAND は、12,000発の花火と800機のドローンで @amiparis 創立15周年をお祝いしました 『THANK YOU FOR