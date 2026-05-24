占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月25日〜5月31日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座で太陽が天王星と重なり、合理的な着地へ向かうでしょう。感覚的な処理や現状維持的な判断は甘さが指摘され、改善を求められることに。月末には、いて座にブルームーンがかかります。ブルームーンとは、1カ月の間に満月が2回あるとき、その2回目の満月のことで、レアなパワーを宿します。発展や拡張、ポジ