「安田記念・Ｇ１」（６月７日、東京）ＪＲＡは２４日、春のマイル王決定戦の登録馬を発表した。前哨戦のマイラーズＣを制したアドマイヤズーム、京王杯ＳＣを逃げ切り勝ちしたワールズエンドをはじめ、昨年の２着馬ガイアフォース、ダービー卿ＣＴを勝って勢いに乗るスズハローム、東京新聞杯、エプソムＣと重賞を連勝中のトロヴァトーレ、昨年のＮＨＫマイルＣの勝ち馬パンジャタワー、復調ムードの２４年桜花賞馬ステレン