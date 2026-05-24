元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。ソフトバンクに開幕8連敗を喫した古巣・日本ハムにエールを送った。3連敗で借金3の4位となった日本ハムだが、岩本氏の見解は「ホークスにやられて重たい空気になってるけど、首位・西武とは5ゲーム差」と指摘した。パ・リーグは1位から6位まで7ゲーム差にひしめく混戦状態だ。日本ハムはソフトバンク、西武以外の3球団に勝ち越し、貯金「5