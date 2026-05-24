【競馬】3歳未勝利（5月24日／京都競馬場・芝2000メートル）【映像】「奇跡的」リプレイに“まさかの物体”が映り込む奇跡的な映像？ 24日に行われた京都4Rのゴール前リプレイ映像で珍事が発生した。3歳未勝利戦は、川田将雅騎手が騎乗した1番人気のスノースケープ（牝3、栗東・中内田）が2番人気のティタノマキア（牝3、栗東・池添）に4馬身差をつけて快勝。さらに1馬身差の3着にはス