「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）橘Ｓを悠々と逃げ切ったタガノアラリア。追い込んで４着したファルコンＳとは一転して、すんなり先手を奪うと、終始余裕のある手応えで、危なげなく押し切った。以前は制御が難しい面があったが、精神的な成長がうかがえる好内容。最多ステップの橘Ｓ組。ここは最右翼の存在になる。芝１２００メートルのオープンで２勝の実績を誇るタマモイカロス。前走のファルコンＳは６着に敗れたが、大外