ボートレース大村の「ヴィーナスシリーズ第４戦スマホマクール杯」が２４日、開幕した。井上未都（２４＝福岡）は初日６Ｒの１走で、３コースからまくり差して好発進を決めた。「展示からすごく感じが良かった。直線もいいし、乗り心地もいい」と早くも好感触を得ている。２０２６年後期適用勝率は自己最高の５・３７。「最初は意識はしてなかったけど、大山千広さん、川野芽唯さんからいろいろアドバイスもらって、無我