ボートレース住之江の「アクアコンシェルジュカップ」は２４日、予選２日目が行われた。岡部浩（５７＝徳島）は５Ｒ、大西隆洋との競り合いを制して今節初勝利を挙げた。だが「２日目は回ってなくて合ってなかった。行き足が良くなかった」と舟足には不満を口にする。ただ「初日の方が良かったので初日のペラの形に戻してみる。合えば伸び型で伸びはいい」と機力は確か。３日目は舟足を万全に仕上げ、当地２節連続予選突破を