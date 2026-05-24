お笑いタレント・有吉弘行（51）が24日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。この日ゲストしたタレント・松村邦洋（58）から授かった“名言”について語る場面があった。有吉は「松村さんはこう見えて、自身の名言がいっぱいあって」と切り出すと「“あいさつにスランプなし”っていう。今でも心に留めてますけど」と紹介する。松村は「あいさつは大事だね。“おざーす”なんて言う人はダ