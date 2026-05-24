タレントでモデルの吉川ひなの（４６）が２４日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。７年振りにテレビ出演をはたした。「３人ともハワイで出産して」と長女（１４）、長男（８）、次女（４）を連れて、「１年ちょっと前に沖縄に」拠点を移したことを明かし、下の２人は自宅で出産したことも明かした。ハワイから沖縄に拠点を移す前に２度目の離婚を経験している。１３歳でデビューし、１９歳で最初の結婚をしたものの