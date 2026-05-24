モデル吉川ひなの（46）が、24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、仕事と結婚、出産について語った。2度の結婚を経て、米ハワイへ移住。3人の子供の母として、育児に専念していた。2人目の夫とは一昨年に離婚し、現在は子供たちと沖縄に住んでいる。最初の離婚後も、その天真らんまんなキャラクターで、タレントとしては引く手あまただったが、11年に再婚し、妊娠が発覚。出産、育