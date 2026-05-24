楽天の前田健太投手が２４日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「大先輩まっちゃん（松山さん）に久しぶりに会いましたー！」と２ショットに添えた。２人は２００８年から１５年まで広島でチームメート。年齢は松山が３歳年上だが、プロ入りは高卒の前田が１年早い。松山は今季からオイシックスでプレー。オイシックスは２２日からファーム・東地区の楽天３連戦が敵地であり（２２日は雨天中止）、前田との再会