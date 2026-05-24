口を開けて！▶▶この作品を最初から読む人間関係や成績のこと…。そんな誰もが抱くような悩みを抱えていた、女子高生のもつおさん。しかしその不安は少しずつ大きくなり、いつしか頭の中の「見張るような存在」に苦しめられるようになります。「食べられない」「やめたくてもやめられない」そんな症状が出始め、通院するも状態は悪化。やがて「摂食障害」と「強迫性障害」と診断され、入院することになります。娘が壊れ