[5.24 エールディビジPO決勝 アヤックス 1-1(PK4-3) ユトレヒト]オランダ・エールディビジは24日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)のプレーオフ決勝を行った。日本代表コンビのDF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはユトレヒトと対戦し、1-1のPK戦の末に4-3で勝利した。冨安と板倉はともにベンチスタート。板倉が後半40分からプレーし、冨安は延長前半5分から出場した。アヤックス加入後、2人が同じ時間帯でプレーするのは