エールディヴィジ 25/26のヨーロッパプレーオフ決勝 アヤックスとユトレヒトの試合が、5月24日19:15にクラス・スタディオンにて行われた。 アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはアルチョム・ステパノフ（FW）、イェスパー・カールソン（FW）、