中性脂肪が高いとき気をつけたい病気や対処法はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が気をつけたい病気と正しい対処法・改善法について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「中性脂肪を下げる薬」に痩せる効果はない？医師が副作用と市販薬との違いを解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧